Beautiful anticipazioni: tutta la verità a galla, Vinny rischia il carcere? (Di sabato 14 maggio 2022) Grandi notizie a Los Angeles, cambia tutto in poche ore. Mentre Brooke e Ridge si preoccupavano per l’ennesima volta a causa dei problemi che i loro figli hanno, tutto si è ribaltato dopo che Thomas e Finn hanno scoperto la verità su Vinny e sulle sue azioni. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata di domani, 15 maggio 2022, tutti conosceranno la verità su quello che è davvero successo. Thomas infatti ha parlato con Hope di quello che Vinny ha fatto e le ha detto che il padre del bambino che Steffy aspetta non è Liam, ma il dottor Finnegan. E anche Finn ha fatto in tempo a fermare Steffy prima che partisse e le ha raccontato tutta, ma proprio tutta la verità. Cosa succederà quindi ora? Non ci resta che scoprirlo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 14 maggio 2022) Grandi notizie a Los Angeles, cambia tutto in poche ore. Mentre Brooke e Ridge si preoccupavano per l’ennesima volta a causa dei problemi che i loro figli hanno, tutto si è ribaltato dopo che Thomas e Finn hanno scoperto lasue sulle sue azioni. Ledici rivelano che nella puntata di domani, 15 maggio 2022, tutti conosceranno lasu quello che è davvero successo. Thomas infatti ha parlato con Hope di quello cheha fatto e le ha detto che il padre del bambino che Steffy aspetta non è Liam, ma il dottor Finnegan. E anche Finn ha fatto in tempo a fermare Steffy prima che partisse e le ha raccontato, ma propriola. Cosa succederà quindi ora? Non ci resta che scoprirlo ...

