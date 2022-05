Bayern Monaco | Lewandowski ha deciso quale sarà il suo futuro | i dettagli

(Di sabato 14 maggio 2022) Ormai sembra essere ufficiale, la richiesta è arrivata direttamente dain persona.Salihamidži?Da giorni si rincorrono le notizie suldi Robert. L’attaccante e stella delè in scadenza nel 2023, ma pare sia destinato a lasciare prima il club tedesco. A dare la notizia è il direttore delSalihamidži? che, con queste parole a SkySportDE, racconta: “Sì,mi ha informato che non vuole accettare la nostra offerta e vorrebbe lasciare il club”. Dunque sembrerebbe che il polacco sia pronto a partire, ma successivamente Salihamidži? ha aggiunto: “La nostra posizione non è cambiata, Lewa ha un ...

GiovaAlbanese : Manuel #Pisano ha deciso di lasciare la #Juventus per andare al Bayern Monaco, a partire dalla prossima stagione. S… - _magnopaolo_ : Tifosi del Bayern Monaco d'Italia agitati, ci sta - SkySport : Lewandowski via dal Bayern Monaco? Il club conferma: 'Vuole lasciare il club' #SkySport #Calciomercato… - MarcoM267 : RT @perseguitatoak: I tifosi del Bayern Monaco Milano stanno guardando Empoli Salernitana con la bava alla bocca - MaSte92_ : RT @perseguitatoak: I tifosi del Bayern Monaco Milano stanno guardando Empoli Salernitana con la bava alla bocca -

Settimane intense per l'attaccante polacco, in scadenza di contratto con iltra un anno. Le voci su una intesa con il Barcellona si moltiplicano anche se dalla Baviera non cambiano idea., Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del club, fa il punto della situazione sul futuro di Robert Lewandowski Ai microfoni di Sky Sport Deustchland Hasan Salihamidzic, ds del...E' addio tra Bayern Monaco e Robert Lewandowski. Il direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic (ex giocatore anche della Juventus) alla vigilia dell'ultimo turno di Bundesliga a Wolfsburg, ha ...ma anche Chelsea e Bayern Monaco sarebbero attente alle evoluzioni con l'obiettivo di sostituire rispettivamente Antonio Rudiger e Niklas Sule.