Advertising

SerLongo : RT @GazzettaDelSud: #Battiato, a un anno dalla morte lo speciale su Rai Uno “Il coraggio di essere Franco”. #FrancoBattiato @RaiUno https… - GazzettaDelSud : #Battiato, a un anno dalla morte lo speciale su Rai Uno “Il coraggio di essere Franco”. #FrancoBattiato @RaiUno - AnsaSicilia : Franco Battiato, a un anno dalla morte un docufilm su Rai1. Inediti e testimonianze il 18 maggio, Preziosi voce nar… - RomsDL : RT @IOdonna: Seminari di danza sufi, concerti e film: è l'omaggio di un gruppo di suoi amici, nella sua Milo, a un anno dalla morte del can… - IOdonna : Seminari di danza sufi, concerti e film: è l'omaggio di un gruppo di suoi amici, nella sua Milo, a un anno dalla mo… -

A undalla morte di Franco, Rai Documentari gli dedica una prima serata con "Il coraggio di essere Franco" in onda il 18 maggio, alle 21.20 su Raiuno. Scritto e diretto da Angelo Bozzolini e ...Unsenza: nella sua Milo, cinque giorni di eventi per celebrarlo È già passato undalla morte del cantautore siciliano, infaticabile sperimentatore musicale e spirituale. Per chi ha ...A un anno dalla morte di Franco Battiato, Rai Documentari gli dedica una prima serata con “Il coraggio di essere Franco” in onda il 18 maggio, alle 21.20 su Raiuno. Scritto e diretto da Angelo ..."Non voglio comandare e non voglio essere comandato": questo uno dei motti che rappresenta l'essenza di Franco Battiato, la sua costante ricerca interiore e il desiderio di affermare il suo innovativo ...