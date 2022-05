Basta silenzio sui referendum. Spieghiamo alla gente che servono all'Italia (Di sabato 14 maggio 2022) Manca meno di un mese alla celebrazione dei cinque referendum sulla giustizia, ed è sempre più grave e intollerabile la cappa di silenzio – politico e mediatico – scesa su uno strumento popolare di cui si è troppo abusato in passato, ma che questa volta rappresenta un'occasione storica che sarebbe irragionevole sprecare. Bisogna però essere realisti: tutto sembra congiurare per il non raggiungimento del quorum. Ci aveva pensato per prima la Corte Costituzionale cancellando il quesito più popolare, quello sulla responsabilità civile dei magistrati, lo stesso che ottenne un autentico plebiscito nel 1987 sull'onda emotiva suscitata dal caso Tortora, ma poi rimasto lettera morta a per la colpevole pavidità della politica e per il crescente potere della casta togata. Poi la guerra in Ucraina ha inevitabilmente distolto l'attenzione dalle ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Manca meno di un mesecelebrazione dei cinquesulla giustizia, ed è sempre più grave e intollerabile la cappa di– politico e mediatico – scesa su uno strumento popolare di cui si è troppo abusato in passato, ma che questa volta rappresenta un'occasione storica che sarebbe irragionevole sprecare. Bisogna però essere realisti: tutto sembra congiurare per il non raggiungimento del quorum. Ci aveva pensato per prima la Corte Costituzionale cancellando il quesito più popolare, quello sulla responsabilità civile dei magistrati, lo stesso che ottenne un autentico plebiscito nel 1987 sull'onda emotiva suscitata dal caso Tortora, ma poi rimasto lettera morta a per la colpevole pavidità della politica e per il crescente potere della casta togata. Poi la guerra in Ucraina ha inevitabilmente distolto l'attenzione dalle ...

Advertising

Azione_it : Il silenzio del Pd davanti ai 'no a tutto' dei 5S, l'involuzione del centrodestra e i loro 'liberi tutti'. Ora bast… - Olicka17Q : RT @tempoweb: Basta silenzio sui #referendum. Spieghiamo alla gente che servono all'Italia #giustizia #csm #iltempoquotidiano https://t.co… - tempoweb : Basta silenzio sui #referendum. Spieghiamo alla gente che servono all'Italia #giustizia #csm #iltempoquotidiano… - the_lone_beagle : @LennyBusker3 Non capirò mai l'orgoglio di dimostrarsi inequivocabilmente coglion* e pure cafon*. Scambiano il sile… - matadieez_ : spam di foto romantiche in tl, basta mo silenzio tutto o non dormo stanotte -