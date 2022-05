Basket, Playoff Serie A 2022: Virtus Bologna, Olimpia Milano e Brescia vanno a caccia della prima vittoria in casa (Di sabato 14 maggio 2022) Ormai ci siamo, è il momento dei Playoff della Serie A 2022 di Basket. Tra domani e lunedì si giocheranno infatti le prime quattro gare valevoli per i quarti di finale (ricordiamo che ogni sfida sarà al meglio delle cinque partite). In campo tutte le migliori otto squadre del campionato italiano: che lo spettacolo abbia inizio! Nel primo match della domenica, quello delle ore 17:00, l’Olimpia Milano sfiderà in casa Reggio Emilia. Sulla carta il gruppo di coach Sergio Scariolo partirà sicuramente con i favori del pronostico, sia per una maggiore esperienza sia per una maggiore qualità. Attenzione però, gli emiliani non avranno sicuramente intenzione di concedere una vittoria facile e proveranno in tutti i modi a mettere ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Ormai ci siamo, è il momento deidi. Tra domani e lunedì si giocheranno infatti le prime quattro gare valevoli per i quarti di finale (ricordiamo che ogni sfida sarà al meglio delle cinque partite). In campo tutte le migliori otto squadre del campionato italiano: che lo spettacolo abbia inizio! Nel primo matchdomenica, quello delle ore 17:00, l’sfiderà inReggio Emilia. Sulla carta il gruppo di coach Sergio Scariolo partirà sicuramente con i favori del pronostico, sia per una maggiore esperienza sia per una maggiore qualità. Attenzione però, gli emiliani non avranno sicuramente intenzione di concedere unafacile e proveranno in tutti i modi a mettere ...

