Basket: Nba, Philadelphia conferma coach Doc Rivers per la prossima stagione (Di sabato 14 maggio 2022) Philadelphia, 14 mag. -(Adnkronos) - La deludente post season di Philadelphia, con l'eliminazione per 4-2 al secondo turno contro Miami, poteva far pensare a un cambio in panchina in vista della prossima stagione. Il general manager dei Sixers Daryl Morey in un'intervista ha però confermato la fiducia a Doc Rivers, elogiando il suo lavoro. "Penso semplicemente che sia un grande allenatore - ha spiegato - e amo lavorarci insieme, sento che sto imparando da lui. Penso che io e Elton Brand abbiamo costruito una grande squadra, vedremo dove potremo arrivare, ma sono fiducioso che arriveremo ad avere ottime possibilità di giocarci il titolo Nba". Rispetto alla stagione appena conclusa Morey non ha potuto nascondere la delusione. "Avevamo grosse aspettative, e anche i nostri ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022), 14 mag. -(Adnkronos) - La deludente post season di, con l'eliminazione per 4-2 al secondo turno contro Miami, poteva far pensare a un cambio in panchina in vista della. Il general manager dei Sixers Daryl Morey in un'intervista ha peròto la fiducia a Doc, elogiando il suo lavoro. "Penso semplicemente che sia un grande allenatore - ha spiegato - e amo lavorarci insieme, sento che sto imparando da lui. Penso che io e Elton Brand abbiamo costruito una grande squadra, vedremo dove potremo arrivare, ma sono fiducioso che arriveremo ad avere ottime possibilità di giocarci il titolo Nba". Rispetto allaappena conclusa Morey non ha potuto nascondere la delusione. "Avevamo grosse aspettative, e anche i nostri ...

CatelliRossella : Nba: Tatum trascina Boston, Golden State è in finale - Sport - ANSA - sportface2016 : #Nba Paura a #Milwaukee: sparatoria fuori dall'Arena, tre feriti - maicosuelo : @saIva___ Qua è passi anche con lo 0, non sono un purista o uno che dice che il vero basket c'è in EL. Sono anche f… - infoitsport : Basket, Nba: Tatum trascina Boston, Golden State è in finale - infoitsport : Basket, playoff NBA: Tatum trascina Boston, Golden State è in finale -