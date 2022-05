Basket, il calendario delle amichevoli estive dell’Italia. In programma anche le Qualificazioni ai Mondiali prima degli Europei (Di sabato 14 maggio 2022) L’attesa sta per finire. Mancano ormai pochissimi mesi per l’attesissimo FIBA EuroBasket 2022, il campionato europeo che tornerà in Italia, con il girone di Milano, dopo 31 anni. prima però, ad attendere gli azzurri ci sarà un’estate ricca di appuntamenti da non perdere. Si partirà il 20 giugno con il raduno a Trieste, luogo che ospiterà poi il 25 giugno l’amichevole contro la Slovenia. Una sfida interessante e stimolante, che aiuterà il gruppo di Meo Sacchetti ad arrivare nel migliore dei modi all’importantissima sfida in trasferta contro i Paesi Passi del 4 luglio, appuntamento valido per l’ultima partita della prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. Dopo una breve pausa, gli azzurri si riuniranno poi a inizio agosto e da quel momento in poi comincerà un tour de force senza soste: il 12 agosto ci sarà l’amichevole ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) L’attesa sta per finire. Mancano ormai pochissimi mesi per l’attesissimo FIBA Euro2022, il campionato europeo che tornerà in Italia, con il girone di Milano, dopo 31 anni.però, ad attendere gli azzurri ci sarà un’estate ricca di appuntamenti da non perdere. Si partirà il 20 giugno con il raduno a Trieste, luogo che ospiterà poi il 25 giugno l’amichevole contro la Slovenia. Una sfida interessante e stimolante, che aiuterà il gruppo di Meo Sacchetti ad arrivare nel migliore dei modi all’importantissima sfida in trasferta contro i Paesi Passi del 4 luglio, appuntamento valido per l’ultima partita dellafase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. Dopo una breve pausa, gli azzurri si riuniranno poi a inizio agosto e da quel momento in poi comincerà un tour de force senza soste: il 12 agosto ci sarà l’amichevole ...

Advertising

zazoomblog : Basket playoff Serie A1 ecco calendario e date: si comincia il 15 maggio - #Basket #playoff #Serie #calendario - genovatoday : Cus Genova: nel basket in via ai playoff, campionati societari a Villa Gentile - BetItaliaWeb : ??????Pronostici Lega Basket Serie A: calendario, programma completo, quote e scommesse sui Playoffs - zazoomblog : Basket playoff Serie A2 2022: calendario e risultati di tutte le partite - #Basket #playoff #Serie #2022: - zazoomblog : Basket playoff Serie A2 2022: calendario e risultati di tutte le partite - #Basket #playoff #Serie #2022: -