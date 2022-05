Barù, la sua ex rompe il silenzio: “Io e lui ci sentiamo, abbiamo parlato di Jessica e…” (Di sabato 14 maggio 2022) Barù è stato un grande protagonista del Grande Fratello Vip: la sua ex fidanzata, Victoria Cabello reduce dalla sua vittoria a Pechino Express, in una intervista ha parlato anche di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 14 maggio 2022)è stato un grande protagonista del Grande Fratello Vip: la sua ex fidanzata, Victoria Cabello reduce dalla sua vittoria a Pechino Express, in una intervista haanche di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Cucina_Italiana : Per l'apertura del primo temporary restaurant sulla brace a #Milano, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona (in art… - ebiEbibo : @Spiritualb1High Non credo che Barù faccia dichiarazioni sulla sua vita privata,a meno che sia completamente impazzito?? - testwindyahooi1 : RT @EmyRose6519: Le badanti anche in un momento così delicato per Lulù riescono a tirare in ballo Barù in relazione alla sua situazione con… - misterj1995 : RT @EmyRose6519: Le badanti anche in un momento così delicato per Lulù riescono a tirare in ballo Barù in relazione alla sua situazione con… - LaicSempre : @Valchiria1qq @r_viewpoints Lascia in pace Baru che nn sei neanche la sua unghia NON LO DEVI PROPRIO MENZIONARE ?????? -