(Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Il Governo si impegni a trovare untraeuropee e difesa delbalneare. È un passo in avanti che il ministro deldovrebbe favorire. Nessuno mette in discussione le normative, ma va fatto di più per difendere una tradizione turistica delPaese, che genera reddito e posti di lavoro, e che è un pezzo rilevante della nostra economia”. Lo afferma il senatore Pd Andrea

TV7Benevento : Balneari: Marcucci, 'Garavaglia cerchi equilibrio tra direttive Ue ed esigenze nostro turismo' -… -

Il Sannio Quotidiano

... già in sicurezza, ai fruitori della spiaggia e ai titolari degli stabilimenti. Il secondo ... resta quella in piazza XXIV Maggio " ricorda l'assessore ai lavori pubblici Matteo" alla ...... Camera di Commercio Maremma e Tirreno, Maurizio Serini, Presidente CNA Livorno, Francesca,... dell'accoglienza, della ristorazione e degli stabilimenti. Settori cruciali per la ...