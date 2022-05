Auto e moto, lunedì via libera agli incentivi. Sconti fino a 5mila euro. Decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale e subito operativo (Di sabato 14 maggio 2022) Il Decreto - secondo quanto si apprende dal Mise - sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sarà subito operativo. L'operatività sulla specifica piattaforma partirà il 25 maggio, ma i contratti di ... Leggi su motori.ilmessaggero (Di sabato 14 maggio 2022) Il- secondo quanto si apprende dal Mise - saràsullae sarà. L'operatività sulla specifica piattaforma partirà il 25 maggio, ma i contratti di ...

Advertising

positanonews : #Copertina #Cronaca #auto #bonus #incentivi Incentivi: da lunedì via al bonus per chi deve acquistare auto e moto - positanonews : Incentivi: da lunedì via al bonus per chi deve acquistare auto e moto tra le #news - ilmessaggeroit : Auto e moto, lunedì via libera agli incentivi. Sconti fino a 5mila euro. Decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale... - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (ACI: arriva 'CityTrips', l'app che integra trasporto pubblico e condiviso) è stato pu… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Sticchi Damiani: 'La guida autonoma è dietro l'angolo. Non possiamo farci trovare imp… -