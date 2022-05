Aurora Ramazzotti, i fan la portano in trionfo: “Sei bella dentro e fuori…” – FOTO (Di sabato 14 maggio 2022) La conduttrice e influencer conquista proprio tutti sui social. Aurora Ramazzotti si gode il suo successo in dolcissima compagnia. Di chi si tratta? La splendida figlia di Michelle ed Eros… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 14 maggio 2022) La conduttrice e influencer conquista proprio tutti sui social.si gode il suo successo in dolcissima compagnia. Di chi si tratta? La splendida figlia di Michelle ed Eros… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ilionorrr : RT @anikeatable: Ho appena visto un video in cui c'è Aurora Ramazzotti mandata per Torcha (account Instagram) a chiedere a cittadini random… - marswan_ : RT @anikeatable: Ho appena visto un video in cui c'è Aurora Ramazzotti mandata per Torcha (account Instagram) a chiedere a cittadini random… - RoseKikki : RT @anikeatable: Ho appena visto un video in cui c'è Aurora Ramazzotti mandata per Torcha (account Instagram) a chiedere a cittadini random… - ser3nadomengoni : RT @anikeatable: Ho appena visto un video in cui c'è Aurora Ramazzotti mandata per Torcha (account Instagram) a chiedere a cittadini random… - weirdoclary : RT @anikeatable: Ho appena visto un video in cui c'è Aurora Ramazzotti mandata per Torcha (account Instagram) a chiedere a cittadini random… -