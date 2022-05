“Auguri amore!”. Chanel Totti, 15 anni di bellezza: la nuova foto con papà Francesco (Di sabato 14 maggio 2022) Chanel Totti compie 15 anni. È festa in casa Totti-Blasi per il compleanno della secondogenita della coppia, nata a Roma il 13 maggio del 2007. Sul social l’ex capitano della Roma ha pubblicato una foto accanto alla figlia Chanel e una dolce dedica: “Amore mio, tanti Auguri! + 15”. Poi una emoticon a cuore e altre di faccine che danno baci. Nello scatto pubblicato da Francesco Totti, Chanel bacia il papà e lui sorride e dal suo sguardo si evince tutto l’amore per sua figlia. Oltre al post, il pupone ha voluto dedicarle anche altre foto che ha condiviso come storie su Instagram. Chanel Totti compie 15 anni: gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 14 maggio 2022)compie 15. È festa in casa-Blasi per il compleanno della secondogenita della coppia, nata a Roma il 13 maggio del 2007. Sul social l’ex capitano della Roma ha pubblicato unaaccanto alla figliae una dolce dedica: “Amore mio, tanti! + 15”. Poi una emoticon a cuore e altre di faccine che danno baci. Nello scatto pubblicato dabacia ile lui sorride e dal suo sguardo si evince tutto l’amore per sua figlia. Oltre al post, il pupone ha voluto dedicarle anche altreche ha condiviso come storie su Instagram.compie 15: gli ...

