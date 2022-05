ATP Roma 2022, le semifinali: Zverev-Tsitsipas per la terza volta consecutiva in un 1000, Ruud per fermare Djokovic (Di sabato 14 maggio 2022) Siamo arrivati alle battute finali degli Internazionali d’Italia 2022. Al Foro Italico sono rimasti in quattro a giocarsi il Masters1000 sulla terra rossa italiana; non c’è Rafa Nadal, eliminato agli ottavi di finale, ma sarà sicuramente un giocatore di gran livello ad alzare il trofeo. Quella tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas è una semifinale che promette vere e proprie scintille. I due hanno superato rispettivamente Cristian Garin, senza troppi problemi, e Jannik Sinner, che con il greco se l’è giocata nel primo set per poi perdere smalto nella seconda frazione; per la terza volta consecutiva in un Masters su terra, il numero 3 e il numero 5 al mondo si affrontano in semifinale. Il bilancio è di una vittoria per parte, vediamo a chi andrà la ‘bella’. Saranno ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Siamo arrivati alle battute finali degli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico sono rimasti in quattro a giocarsi il Masterssulla terra rossa italiana; non c’è Rafa Nadal, eliminato agli ottavi di finale, ma sarà sicuramente un giocatore di gran livello ad alzare il trofeo. Quella tra Alexandere Stefanosè una semifinale che promette vere e proprie scintille. I due hanno superato rispettivamente Cristian Garin, senza troppi problemi, e Jannik Sinner, che con il greco se l’è giocata nel primo set per poi perdere smalto nella seconda frazione; per lain un Masters su terra, il numero 3 e il numero 5 al mondo si affrontano in semifinale. Il bilancio è di una vittoria per parte, vediamo a chi andrà la ‘bella’. Saranno ...

