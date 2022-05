Atletica, Jacobs presente al Memorial Ottolia di Savona: correrà i 100 metri (Di sabato 14 maggio 2022) Marcell Jacobs sarà presente al Memorial Ottolia di mercoledì 18 maggio. Il campione olimpico, dopo lo stop di sabato scorso a Nairobi a causa dei problemi gastrointestinali che lo hanno colpito durante la trasferta in Kenya, ha annunciato che correrà i 100 metri al meeting di Savona. Per Jacobs sarà la prima uscita su quella distanza dopo il trionfo delle Olimpiadi di Tokyo con il record europeo di 9.80 nello scorso 1 agosto. La gara dei 100 metri della Fontanassa vedrà ai nastri di partenza tre dei quattro staffettisti azzurri che hanno conquistato l’oro con la 4×100: annunciata già da settimane la presenza di Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e di Lorenzo Patta (Fiamme Gialle). In gara anche l’ex primatista d’Europa Jimmy Vicaut e i ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Marcellsaràaldi mercoledì 18 maggio. Il campione olimpico, dopo lo stop di sabato scorso a Nairobi a causa dei problemi gastrointestinali che lo hanno colpito durante la trasferta in Kenya, ha annunciato chei 100al meeting di. Persarà la prima uscita su quella distanza dopo il trionfo delle Olimpiadi di Tokyo con il record europeo di 9.80 nello scorso 1 agosto. La gara dei 100della Fontanassa vedrà ai nastri di partenza tre dei quattro staffettisti azzurri che hanno conquistato l’oro con la 4×100: annunciata già da settimane la presenza di Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e di Lorenzo Patta (Fiamme Gialle). In gara anche l’ex primatista d’Europa Jimmy Vicaut e i ...

