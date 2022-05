Advertising

Affaritaliani : Atlantia accoglie mamme e bambini ucraini a Villa Fassini, lo speciale -

Agenzia askanews

Il progetto realizzato in collaborazione con Caritas, Comunità di Sant'Egidio e Protezione Civile, vede protagonisti anche i dipendenti dinell'ambito del programma di Cittadinanza Attiva "...Nicola Pelà, Human Capital & Organization Director di, spiega: 'Siamo molto contenti oggi di ospitare in una delle casela comunità di donne e bambini rifugiati in Italia dall'... Atlantia accoglie mamme e bambini ucraini a Villa Fassini (Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2022 'Siamo molto contenti oggi di ospitare in una delle case Atlantia la comunità di donne e bambini rifugiati ...Roma, 13 mag. (askanews) - Atlantia ha aperto le porte di Villa Fassini a Roma per accogliere mamme e bambini ucraini, offrendo loro una giornata ...