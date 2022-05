Aston Villa vs Crystal Palace: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 14 maggio 2022) Il Crystal Palace cercherà di ottenere tre vittorie consecutive in Premier League quando si recherà a Villa Park domenica 15 maggio pomeriggio per affrontare l’Aston Villa. Gli Eagles parteciperanno alla gara grazie alla vittoria per 1-0 sul Watford lo scorso fine settimana, mentre Villa ha subito una sconfitta per 2-1 contro il Liverpool, sfidante per il titolo, martedì sera. Il calcio di inizio di Aston Villa vs Crystal Palace è previsto alle 15 Prepartita Aston Villa vs Crystal Palace: a che punto sono le due squadre? Aston Villa Il Villa ha vinto 13, quattro pareggi e perso 18 delle 35 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 14 maggio 2022) Ilcercherà di ottenere tre vittorie consecutive in Premier League quando si recherà aPark domenica 15 maggio pomeriggio per affrontare l’. Gli Eagles parteciperanno alla gara grazie alla vittoria per 1-0 sul Watford lo scorso fine settimana, mentreha subito una sconfitta per 2-1 contro il Liverpool, sfidante per il titolo, martedì sera. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha vinto 13, quattro pareggi e perso 18 delle 35 ...

