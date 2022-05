Asìa assume nuovi dipendenti | basta avere il diploma

Leggi su dailynews24

(Di sabato 14 maggio 2022) L’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Paolo Mancuso ha annunciato che ci saranno nuove assunzioni incon contratto a tempo indeterminato per tutte le persone che possiedono un. Nuove assunzioni inLa prima fase di assunzioni è prevista per Giugno 2022. Gli operatori ecologici assunti potranno entrare in servizio a Settembre. L’idea L'articolo