Ascolti TV | Venerdì 13 maggio 2022 All’Isola bastano 2 | 3 milioni 19% per battere The Band 2 mln – 13 3% | Crozza sfiora il 7% | Questa è Casa Mia 0 9%

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 14 maggio 2022) Ilary Blasi - Isola dei FamosiNella serata di ieri,13, su Rai1 Theha conquistato 2.077.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi ha incollato davanti al video 2.388.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.273.000 spettatori (6.5%) e N.C.I.S. Hawai’i a 840.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Rocky V ha raccolto 809.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Germinal è seguito da 459.000 spettatori con il 2.5%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.215.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live registra 796.000 spettatori pari al 5.5%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 442.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Fratelli diè visto da 1.301.000 spettatori (6.9%). Su RaiPremium Nero a Metà ...