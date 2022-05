Ascolti tv 13 maggio 2022 | Ilary Blasi tiene a distanza Carlo Conti Sale Crozza | s’impenna Nuzzi | poi i telefilm | Rocky5 e Zoro Tv8 raggiunge Rai3

(Di sabato 14 maggio 2022)in access: Su Rai1 Anteprima Eurovision Song Contest 3,4 milioni di spettatori e 18,8% e Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,220 milioni di spettatori con il 21,8%. Su Canale5 Striscia la Notizia 3,484 milioni di spettatori e 18% Con il calcio presente, ma a disturbare molto moderatamente (Ascoli-Benevento dei play off di Serie B) ed il tennis che ha perso per strada al pomeriggio Jannik Sinner (battuto a Roma, ai quarti, da Stefanos Tsitsipas), alla sera si è riproposta una sfida oramai consolidata nella griglia generalista di venerdì 13del. Su Rai1 è andato in onda il nuovo appuntamento con The Band, il format fin qui deludente conalla conduzione. E pernuare a rendergli la vita difficile Canale 5 ha utilizzato ancora il fidelizzatissimo Isola dei ...

L' Eurovision Song Contest 2022 ha chiuso con il botto, aggiudicandosi la vittoria assoluta nella gara degli ascolti tv di sabato 14 maggio 2022. Una finale da record: ben 6 milioni 590mila telespettatori con uno share medio del 41,9%. Numeri da Festival di Sanremo per l'Eurovision Song Contest, che per la prima volta ha tenuto banco per un'intera serata.