Ascolti Isola dei Famosi 2022: ecco quanto ha totalizzato la sedicesima puntata del 13 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) Ascolti Isola dei Famosi – La sedicesima puntata andata in onda lunedì 13 maggio con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori. ecco i dati auditel a seguire. Ascolti Isola dei Famosi 2022, puntata 13 maggio Canale 5 “L’Isola dei Famosi“: 2.388.000 spettatori (share... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 14 maggio 2022)dei– Laandata in onda lunedì 13con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori.i dati auditel a seguire.dei13Canale 5 “L’dei“: 2.388.000 spettatori (share... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 13 maggio 2022: Isola dei Famosi, The Band - tvblogit : Ascolti tv venerdì 13 maggio 2022: Isola dei Famosi, The Band - MondoTV241 : Ascolti TV di venerdì 13 maggio 2022: L'isola dei famosi vince su The Band, bene Crozza, NCIS e Quarto Grado… - occhio_notizie : L'Isola dei Famosi vince contro il nuovo programma di Carlo Conti The Band, siete d'accordo? #ascoltitv - BITCHYFit : Ascolti 6 maggio, quanto ha fatto la 14esima puntata de L’Isola dei Famosi -