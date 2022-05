Arnautovic nel mirino di tre big italiane | pronta un’asta!

(Di sabato 14 maggio 2022) Markoha risollevato il Bologna con le sue giocate, gol e assist: tra cui due gol molto importanti come quelli contro la Juventus e l’Inter. A 33 anni, appena compiuti, sta continuando a dimostrare le sue qualità e per questo alcune big della Serie A lo cercano. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, negli ultimi giorni tre squadre avrebbero fatto dei sondaggi per il giocatore austriaco: Juve, Napoli e Roma. MarkoBologna La Juve è alla ricerca di un attaccante di esperienza da affiancare a Vlahovic e deve ancora decidersi per i riscatti di Morata e Kean. La stagione diha colpito anche Napoli e Roma: l’attaccante ha realizzato 14 gol in Serie A e mancano ancora due giornate alla fine.ha un contratto fino al 2023 e sta molto bene a Bologna, la società lo ...

... più Markoche è il bomber di lusso per il Bologna. A centrocampo, è tornato a segnare ...il rigore allo scadere contro la Juventus ha reagito appunto da vero capitano all'errore sempre...Hot:e Raspadori possono infiammare il derby Not: Muldur non ci esalta Sorpresa: Theate ... Hot: Insigne vuole salutaremiglior modo possibile. Sì alla qualità di Fabian e Amiri Not: ... Calciomercato: Arnautovic nella big di Serie A, è il nuovo numero 9 Secondo quanto riferisce il giornalista il Napoli pensa ad Arnautovic per l’attacco. Arnautovic Napoli, le notizie di Pedullà. Secondo quanto fa sapere il giornalista esperto di calciomercato il ...Il ’derby’ legato al rendimento dei bomber: il rossoblà Marko e il neroverde Gianluca sono a quota 14 gol e non vogliono più fermarsi ...