Archivi | 100 milioni per l’acquisto di 21 sedi | verifiche antisismiche e adeguamenti antincendio

"100 milioni di euro in quattro anni per l'acquisto di 12 nuovi immobili da destinare a poli Archivistici regionali e di 9 sedi attualmente in locazione per razionalizzare le spese, interventi di verifica antisismica e di adeguamento antincendio. Con la riapertura al pubblico degli Archivi di Stato dopo le limitazioni dovute alla pandemia, questi scrigni della memoria collettiva, la cui attività non si è mai fermata nemmeno nei momenti del confinamento più duro, vengono dotati di nuove risorse per garantire la tutela dei documenti conservati e assicurare la massima sicurezza per studenti, studiosi e ricercatori che ogni giorno li consultano per ricostruire la nostra storia". Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta la firma, di concerto con il Ministro dell'Economia ...

