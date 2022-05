Approvata Legge Salvamare | soddisfazione di Legambiente

(Di sabato 14 maggio 2022) Arriva in Senato l’approvazione definitiva della cosiddettache era stata presentata nel 2018 ed era stata giàdalla Camera nel 2019. Dadichiarazioni positive per uno “strumento fondamentale nel contrasto alla piaga del marine litter“ Il “marine litter” ha una sua definizione pubblicata sul sito Strategia per l’ambiente marino curato dal L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fattoquotidiano : Germania, approvata la “legge per la sicurezza energetica”. Più facili gli espropri. Nuove regole su prezzi e immag… - Mov5Stelle : Finalmente la #Salvamare è definitivamente approvata: una legge tanto semplice quanto rivoluzionaria. L'Italia, p… - M5S_Europa : Finalmente la legge #Salvamare è stata approvata. L’Italia vanta oltre 8.000 chilometri di coste e grazie alle nuo… - rpzuff : RT @enzocolonna: NASCE L'OSSERVATORIO REGIONALE SULL'#IDROGENO @RegionePuglia @micheleemiliano @ADelliNoci @gianna_elisa, bene così! Pros… - ritagiuliani : RT @AuroraFantin: “L’importante è che abbiamo dimostrato che l’impossibile può diventare possibile” Il 13 maggio 1978 veniva approvata la… -

Il Fatto Quotidiano

Ma in che direzione e per fare cosa I pur ampi principi e criteri direttivi individuati nelladelegadal Senato e ora all'esame della Camera non sciolgono il nodo. Nonostante tante ...Tra gli obiettivi della riforma poidal governo di Pedro Sánchez c'era soprattutto la volontà di abbattere il precariato, la necessità (dichiarata) di intervenire sui numeri della ... Germania, approvata la “legge per la sicurezza energetica” Nella Gazzetta ufficiale n. 110 del 12 maggio scorso è stata infatti pubblicata la legge 46/2022 recante «norme sull'esercizio della libertà ...In futuro, se si presenterà la necessità, arriverà in soccorso anche la nuova legge "Salvamare" che è stata appena approvata ed ha avuto nell’onorevole Lorenzo Viviani (nella foto) uno dei principali ...