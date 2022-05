Apollosa | Enzapaola Catalano candidata sindaco | “Inizia avventura entusiasmante”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata presentata questa mattina, presso la sede del Comune di, la lista “Alternativa per” in corsa per le elezioni amministrative del 12 giugno concandidato. “Alternativa per” – si legge nella nota inviata dal gruppo – è una squadra composta da persone che con dedizione e semplicità hanno deciso di non perdere questa occasione per dare, adesso, una nuova opportunità di rilancio per. Alfonso Savoia, Massimo La Cerra, Mariano Corda, Enrico De Minico, Antonietta Francesca, Alfonso Pietrovito, Luca Quarata, Angela Maria Savoia, Angelantonio Pirozzi ed Elvira Troise sono persone, cittadini di, che con le loro personalità, sfumature di carattere, sensibilità ...