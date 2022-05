Animali esotici, in arrivo lista di quelli vietati. Dai serpenti alle tartarughe, scontro (Di sabato 14 maggio 2022) Un serpente albino recuperato nei boschi del Friuli Venezia Giulia Roma, 14 maggio 2022 - Animali esotici , per gli italiani sono una passione. Dai serpenti ai pappagalli . Lo dimostra la moda di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Un serpente albino recuperato nei boschi del Friuli Venezia Giulia Roma, 14 maggio 2022 -, per gli italiani sono una passione. Daiai pappagalli . Lo dimostra la moda di ...

Advertising

MarinaBidetti : RT @OIPAonlus: I volontari dell’OIPA di Siracusa salvano un esemplare maschio di tartaruga terrestre. Caduta da un balcone, era in fin di v… - sofia_vasto : RT @OIPAonlus: I volontari dell’OIPA di Siracusa salvano un esemplare maschio di tartaruga terrestre. Caduta da un balcone, era in fin di v… - laurapink74 : RT @OIPAonlus: I volontari dell’OIPA di Siracusa salvano un esemplare maschio di tartaruga terrestre. Caduta da un balcone, era in fin di v… - OIPAonlus : I volontari dell’OIPA di Siracusa salvano un esemplare maschio di tartaruga terrestre. Caduta da un balcone, era in… - IamtheGreeny : RT @FabGiagnoni: FERMIAMO IL #COMMERCIO DI #ANIMALI ESOTICI! - Firma la petizione! -