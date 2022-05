'Andrea sul tetto del mondo, che impresa' (Di sabato 14 maggio 2022) Andrea Lanfri e il compagno di missione Luca Montanari in una foto sulle cime del Nepal Che impresa! Andrea Lanfri, il 35enne l'atleta paralimpico lucchese, accompagnato dalla guida alpina Luca ... Leggi su lanazione (Di sabato 14 maggio 2022)Lanfri e il compagno di missione Luca Montanari in una foto sulle cime del Nepal CheLanfri, il 35enne l'atleta paralimpico lucchese, accompagnato dalla guida alpina Luca ...

Advertising

ElisabetFurlan7 : OGGI ALLE 12 ANDREA CIONCI SU 'LA FINANZA SUL WEB' CON I SOTTOTITOLI IN INGLESE: Cionci writes to the Americans on… - LuigiSogliani : RT @Almalibregalgos: ??ANDREA Ei ei ei amiciiiiiiii.... Per caso avete visto una famigliola per me in giro???!!!??? ??Se volete chiedere… - bricy375 : RT @Almalibregalgos: ??ANDREA Ei ei ei amiciiiiiiii.... Per caso avete visto una famigliola per me in giro???!!!??? ??Se volete chiedere… - divina_galgo : RT @Almalibregalgos: ??ANDREA Ei ei ei amiciiiiiiii.... Per caso avete visto una famigliola per me in giro???!!!??? ??Se volete chiedere… - Luca100celleASR : RT @FlaminiaLeone: @OfficialASRoma Messaggio di Carlo Verdone a mio padre Andrea Leone: Caro Andrea, mi spiace questa baraonda sul fatto ch… -