Amy Winehouse: riemerge la disgustosa foto della torta-cadavere di Neil Patrick Harris (Di sabato 14 maggio 2022) I fan sono rimasti inorriditi dalle disgustose foto della torta-cadavere di Neil Patrick Harris raffigurante il corpo mutilato di Amy Winehouse che sono recentemente riemerse online. Neil Patrick Harris è finito al centro di una polemica a causa di una foto pubblicata 11 anni fa, ritraente una torta che raffigurava il cadavere di Amy Winehouse, che è recentemente riemersa online e ha scioccato di nuovo i fan. Lo scatto in questione proviene dalla festa di Halloween organizzata dalla star nel lontano 2011, secondo quanto riferito da Buzz, La foto, che è stata cancellata poco dopo essere stata pubblicata da Justin Mikita, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 14 maggio 2022) I fan sono rimasti inorriditi dalle disgustosediraffigurante il corpo mutilato di Amyche sono recentemente riemerse online.è finito al centro di una polemica a causa di unapubblicata 11 anni fa, ritraente unache raffigurava ildi Amy, che è recentemente riemersa online e ha scioccato di nuovo i fan. Lo scatto in questione proviene dalla festa di Halloween organizzata dalla star nel lontano 2011, secondo quanto riferito da Buzz, La, che è stata cancellata poco dopo essere stata pubblicata da Justin Mikita, ...

Advertising

_Il_Mastro : [2/11] 2012 - Baku ???? Un regolamento di selezione ancora poco chiaro, porta Nina Zilli con 'Out of love' a rapprese… - Ginia_Wolf : amy winehouse and Adore Delano. Amy.. Adore ava adore ?? - iosonomuma : @torminix Io sogno ancora i pantaloni della tuta colore argento le coq Sportif di Amy Winehouse - isjustamici : @claranonclaudia Ah vabbè già che ci sono: ~Musica ~Canto ~Libri ~Pocorn ~Caramello ~Sale ~Cioccolata fondente ~The… - celarirebus : Nessuno batterà il mio amore per Bruno Mars e Amy Winehouse. -