Amici 21 | LDA rivela i veri motivi dietro la sua eliminazione

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 14 maggio 2022) L’di LDA al serale di21 ha colto di sorpresa non solo i suoi fan, ma anche i telespettatori, che lo davano per certo come uno dei finalisti. La sensazione che ci fosse qualcosace l’avevano un po’ tutti, anche visto che Luca D’Alessio (questo il vero nome di LDA) non era sembrato particolarmente triste o sorpreso dal fatto che proprio lui e non Nunzio Stancampiano dovesse abbandonare il serale.21, allievo rischia di saltare la finale: da giorni è senza voce Uno dei finalisti starebbe affrontando un piccolo problema che potrebbersi fatale per la finale21, LDA si sfoga sui social E in effetti i...