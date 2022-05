Amianto: morte di un operaio saldatore, Nuovo Pignone condannato a risarcire oltre un milione alla famiglia (Di sabato 14 maggio 2022) Faceva l'operaio saldatore e sarebbe morto anche per la continua esposizione all'Amianto. Per questo il giudice del lavoro del tribunale di Massa, Augusto Lama, ha condannato la società Nuovo Pignone a risarcire oltre un milione (esattamente 1.146.296 euro) per danni ai due figli e ai due nipoti di un operaio, morto il 22 dicembre 2018, per mesotelioma pleurico polmonare L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 14 maggio 2022) Faceva l'e sarebbe morto anche per la continua esposizione all'. Per questo il giudice del lavoro del tribunale di Massa, Augusto Lama, hala societàun(esattamente 1.146.296 euro) per danni ai due figli e ai due nipoti di un, morto il 22 dicembre 2018, per mesotelioma pleurico polmonare L'articolo proviene da Firenze Post.

