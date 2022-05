Ambra Angiolini | finalmente la foto che tutti aspettavano

(Di sabato 14 maggio 2022)ha un nuovo amore? Ecco l’ultimo rumors sull’attrice. A quanto pare i vari rumors che vedevano un addio tra Massimiliano Alegri esono veri. I due si sarebbero lasciati e pare che proprio l’attrice abbia un nuovo amore. A diffondere la notizia è stato il settimanale Diva e Donna, che su Instagram ha diffuso uno scatto che immortala l’ex conduttrice di Non è la Rai baciare un uomo misterioso. Ma andiamo a vedere i dettagli.beccata in dolce compagnia – webNuovo amore perC’è un nuovo amore nel cuore di. L’attrice infatti sembra aver già archiviato la lunga storia con Massimiliano Allegri. A lanciare l’indiscrezione il ...

Advertising

infoitcultura : Allegri chi? Ambra Angiolini volta pagina con Mister X - infoitcultura : Ambra Angiolini, baci rubati: chi è il nuovo (presunto) amore dopo Allegri - infoitcultura : Nuovo amore per Ambra Angiolini: la foto del bacio spunta su Instagram - infoitcultura : Ambra Angiolini demolita da Dagospia, il bacio all'uomo misterioso? 'Cosa c'è dietro davvero' - infoitcultura : Ambra Angiolini dimentica Allegri, paparazzata mentre bacia un altro uomo -

La 46enne è conosciuta per aver fatto parte un tempo del cast di Non è la Rai, celebre programma televisivo Mediaset degli anni '90, trampolino di lancia di varie vip, fra le qualie ...Massimiliano Allegri Ormai un lontano ricordo:ha di nuovo il cuore occupato, grazie ad uomo ...Ambra Angiolini, una nuova vita dopo Allegri. Se venisse confermata la relazione di Ambra Angiolini con questo nuovo cavaliere, non potremmo che gioirne Un bel cambiamento dopo la rottura disastrosa c ...Ambra Angiolini sotterra Allegri: dopo il ko con l'Inter. una foto clamorosa. Nel dettaglio, i baci sono quello di Michelle Hunziker con il suo novello uomo, Giovanni Angiolini, e quello di Ambra Angi ...