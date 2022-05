Amanda Lear | dopo anni salta fuori la verità | “pazzo del mio scheletro”

Leggi su altranotizia

(Di sabato 14 maggio 2022). ovvero tutto fuorché la banalità. Nella sua vita tutto è stato oltre. Dalle amicizie agli amori varcare gli umani confini della normalità è stata per lei la cosa più “normale”. Come vivere una storia d’amore con un genio dell’Arte come Salvador Dalì insieme a… L’abbiamo ritrovata ospite della terza puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda l’11 maggio 2022. Nel talk show più famoso della nostra televisione, dove le parole sono le protagoniste assolute, qualunque sia la bocca che le proferisce, le sue saranno degne di particolare attenzione, perché le ovvietà saranno bandite.-Altranotizia (Fonte Google)Ce lo insegna la sua storia, la sua vita, dove la normalità è qualcosa che appartiene agli altri, ma non a lei. Una vita ricca di incontri, di amori, che le sono rimasti ...