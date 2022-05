Alpini, dopo l’articolo pubblicato da BgNews chieste le dimissioni dell’assessore Cimmino (Di sabato 14 maggio 2022) Alzano Lombardo. La polemica sull’Adunata degli Alpini di domenica scorsa a Rimini prosegue. dopo l’articolo pubblicato da Bergamonews dell’alpino e storico Marco Cimmino, la lista civica “Cittadinanza Attiva – Alzano Viva” ha chiesto le dimissioni di Cimmino che è assessore alla cultura del Comune di Alzano Lombardo. “Senza entrare nel merito dell’intero articolo, c’è un passaggio per noi gravissimo – scrive Simonetta Fiaccadori di Cittadinanza Attiva – Alzano Viva” -. Secondo Cimmino fischiare, apostrofare, fare gesti osceni, alludere ad inviti sessuali, commentare il fisico di una ragazza, fare appezzamenti volgari o avances persistenti o domande invadenti, ( questo è il cat calling), magari anche in gruppo, non è una molestia, anzi “ce ne corre”. ... Leggi su bergamonews (Di sabato 14 maggio 2022) Alzano Lombardo. La polemica sull’Adunata deglidi domenica scorsa a Rimini prosegue.da Bergamonews dell’alpino e storico Marco, la lista civica “Cittadinanza Attiva – Alzano Viva” ha chiesto lediche è assessore alla cultura del Comune di Alzano Lombardo. “Senza entrare nel merito dell’intero articolo, c’è un passaggio per noi gravissimo – scrive Simonetta Fiaccadori di Cittadinanza Attiva – Alzano Viva” -. Secondofischiare, apostrofare, fare gesti osceni, alludere ad inviti sessuali, commentare il fisico di una ragazza, fare appezzamenti volgari o avances persistenti o domande invadenti, ( questo è il cat calling), magari anche in gruppo, non è una molestia, anzi “ce ne corre”. ...

fattoquotidiano : “Accerchiata da tre alpini in un bar”. “Molestata per strada e inseguita”. “Bloccata dietro il bancone mentre lavor… - SkyTG24 : Alpini, centinaia di donne denunciano molestie verbali e fisiche dopo il raduno a Rimini - guerini_lorenzo : Rimini per l’ #adunatalpini2022 dopo due difficili anni di pandemia nei quali le Penne Nere si sono messe come semp… - ilvevio : RT @HoaraBorselli: A Brescia, Rivoltella del Garda, ragazzina minorenne, dopo la scuola,è stata avvicinata da un trentenne nigeriano che le… - Cati186 : RT @HoaraBorselli: A Brescia, Rivoltella del Garda, ragazzina minorenne, dopo la scuola,è stata avvicinata da un trentenne nigeriano che le… -