Alpini | anche i complimenti sono offese alle donne E il sindaco di Trieste dice | ma siamo maschi o no?

(Di sabato 14 maggio 2022) Chiunque si schieri con gliviene trattato come un appestato. E’ accaduto alla consigliera di parità dem dell’Emilia Romagna, costrettadimissioni. Si è poi cercato di imbastire una gogna mediatica contro l’assessore del Veneto Elena Donazzan. E oggi è il turno delforzista di, Roberto Dipiazza eletto per la quarta volta alla guida della città nello scorso ottobre. Ecco le sue “scandalose” dichiarazioni. “Ma stiamo scherzando? Una ha detto: ‘mi hanno detto che ho un bel paio di gambe’ e misentita violentata’. Quando vediamo passare una bella ragazza, cosa pen“. Così Roberto Dipiazza alla trasmissione Ring dell’emittente televisiva locale TeleQuattro a proposito della polemica sul raduno degli ...

... dopo il quale decine e decine di donne hanno denunciato molestie e palpeggiamenti per mano degli. Lungi dal quietarsi, la bufera si è riaccesa e imperversaa Modena, dove, in casa dem, ...... per favorire la crescita dell'offerta enogastronomica, ma facendolodiventare funzionale ... Angelini presenta i 125 candidati che la sostengono Europa Verde Rimini su Adunata: 'Non è da ...dopo il quale decine e decine di donne hanno denunciato molestie e palpeggiamenti per mano degli Alpini. Lungi dal quietarsi, la bufera si è riaccesa e imperversa anche a Modena, dove ...“Io sono contenta se gli uomini mi fischiano. Evviva il catcalling, dopo i 50 anni poi, magari ce ne fossero”. Così Anna Falchi ha commentato le polemiche sull’adunata degli Alpini a Rimini. “Io non m ...