La popolazione che rischia di più è quella per insaccati Dop come la Cinta. Anche la cinta senese è a rischio con la peste suina o perlomeno dovrà contare i danni. L'allarme è lanciato da Cia

La popolazione suina che rischia di più è quella per insaccati Dop come la Cinta Anche la cinta senese è a rischio con lasuina o perlomeno dovrà contare i danni. L'è lanciato da Cia Toscana. "Le regole per il contenimento dellasuina africana sono un classico 'due pesi e due misure' " dicono gli ...... ma rappresentano anche un pericoloso veicolo per lasuina. Occorre intervenire con decisione ... "Coldiretti da sempre condivide e si fa portavoce dell'lanciato dalle imprese agricole, con ... Allarme peste suina La Cinta è a rischio Anche la cinta senese è a rischio con la peste suina o perlomeno dovrà contare i danni. L’allarme è lanciato da Cia Toscana. "Le regole per il contenimento della peste suina africana sono un classico ...Trezzi: “Il rischio di un’espansione del contagio avrebbe serie ripercussioni soprattutto nelle nostre province, dove la presenza dei selvatici è oltremodo fuori controllo” ...