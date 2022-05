Alla Dacia Arena fa festa lo Spezia: c’è il verdetto, esulta anche il Torino (Di sabato 14 maggio 2022) Tre punti fondamentali per lo Spezia di Thiago Motta. Bella prestazione del Torino con Juric che espugna al Bentegodi la ‘sua’ Verona. Importante successo dello Spezia nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. I liguri vincono in rimonta ad Udine ed ottengono cosi l’aritmetica permanenza nel massimo campionato italiano. Un grandissimo risultato per Thiago Motta, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 14 maggio 2022) Tre punti fondamentali per lodi Thiago Motta. Bella prestazione delcon Juric che espugna al Bentegodi la ‘sua’ Verona. Importante successo dellonell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. I liguri vincono in rimonta ad Udine ed ottengono cosi l’aritmetica permanenza nel massimo campionato italiano. Un grandissimo risultato per Thiago Motta, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

