Alex Belli replica a Jessica Selassié e pubblica la chat WhatsApp

Clarissa Selassié è stata ospite a Casa Chi ed ha bacchettato Federica Calemme e Alex Belli. L'ex gieffina ha dichiarato che il Man avrebbe detto un sacco di fake news e avrebbe fatto una figuraccia. Come ciliegina sulla torta Clarissa ha anche detto che Belli ha sfruttato la situazione di Lulù e Manuel per farsi

Diana32297427 : RT @Asia3006991: @OrtensiaPontic8 @AXBproduction Non sei fake Alex belli ad aver creato questo profilo per autoproteggere? ???? - lorisz841 : RT @lorisz841: @Fabyo_68 Alex belli è a un evento domani in italia e i concorrenti entrano questo lunedi #isola quindi la vedo mateticament… - lorisz841 : @Fabyo_68 Alex belli è a un evento domani in italia e i concorrenti entrano questo lunedi #isola quindi la vedo mat… - Fabyo_68 : È che Savino, quando Ilary ha detto dei nuovi ingressi, ha sottolineato il termine BELLI. Inoltre a Isola Party Ale… - klaud_io : RT @Fabyo_68: Secondo me tra i nuovi concorrenti potrebbe esserci Alex Belli ... forse anche con Delia ... Io la butto lì ... #ISOLA -