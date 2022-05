Alessandra Amoroso | “L’11 giugno a San Siro ci sarà tanta musica”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 14 maggio 2022) MILANO – Altro 13 del mese, altra puntata di “Tutto Accade su RTL 102.5” con. Manca sempre meno al concertodella cantante salentina, che si terrà il 13 luglio. Anche questa sera la puntata è andata in onda in diretta dalle 21 alle 23, con Gigio D’Ambrosio e Matteo Maffucci. GIANNI MORANDI A RTL 102.5: “SICURAMENTE ANDRÒ A VEDERE IL CONCERTO DIA SAN, MA NON SALIRÒ SUL PACO PERCHÉ MI EMOZIONO TROPPO” Anche Gianni Morandi è intervenuto in “Tutto Accade a RTL 102.5”. “Voglio molto bene a quest’uomo. Ho fatto la co-conduttrice insieme a lui. Ho interpretato i miei brani condivisi con Gianni e i suoi li abbiamo cantati insieme. Un’esperienza molto formativa”, ha detto la cantante. “Fu molto contenta anche Maria De Filippi, che mi disse di non ...