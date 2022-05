Albanese, unico campano al Giro d’Italia: “Emozione il lungomare di Napoli” (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “Non sono proprio di Napoli ma sento un’aria speciale oggi in questa tappa. Correre sul lungomare della città dà grande Emozione e forza“. Così Vincenzo Albanese, unico ciclista campano in corsa al Giro d’Italia, commenta stamattina la tappa di Napoli prima della partenza. Nato a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, è poi cresciuto in Toscana, dove ha cominciato ad amare il ciclismo: “Ho cominciato a fare il ciclismo – spiega – già quando vivevo in Toscana, da lì è nata in me questa passione e poi col tempo sono cresciuto come sportivo e sono qui al Giro”. Albanese è tra i talenti italiani che stanno emergendo: lo scorso anno in maglia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Non sono proprio dima sento un’aria speciale oggi in questa tappa. Correre suldella città dà grandee forza“. Così Vincenzociclistain corsa al, commenta stamattina la tappa diprima della partenza. Nato a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, è poi cresciuto in Toscana, dove ha cominciato ad amare il ciclismo: “Ho cominciato a fare il ciclismo – spiega – già quando vivevo in Toscana, da lì è nata in me questa passione e poi col tempo sono cresciuto come sportivo e sono qui al”.è tra i talenti italiani che stanno emergendo: lo scorso anno in maglia ...

