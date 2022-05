Albanella torna al voto dopo il commissariamento con quattro candidati sindaci

(Di sabato 14 maggio 2022) Sonoalla carica di sindaco per. Il comune era stato commissariatola sfiducia al primo cittadino socialista. A provare a conquistare la fascia tricolore sono Giuseppe Capezzuto con la lista Insieme per; Aldo Guarracino con la lista Uniti per cambiare – Aldo Guarracino Sindaco; Renato Josca con Vincee Antonio Marra con Libera-Mente. Insieme per: Mazza Giovanni, Cammarano Maria Teresa, Mazzarella Valeria, Piesco Caterina, Catauro Ezio, De Marco Alfonso, Santalucia Luana, Polichetti Antonio detto Tonino, Gaudiano Orfeo, Sabia Paola, Cammarano Gianpaolo, Pascarella Salvatore. Uniti per cambiare – Aldo Guarracino Sindaco: Anzisi Luigi, Conforti Massimo, Costantino Eva, Costantino ...

