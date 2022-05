Al Foro sale la febbre del padel (Di sabato 14 maggio 2022) Mentre sul campo Centrale del Foro Italico, durante la semifinale tra Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, passa lo spot dell'Italia Major Premier padel, il grande torneo in programma dal 21 al 29 ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Mentre sul campo Centrale delItalico, durante la semifinale tra Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, passa lo spot dell'Italia Major Premier, il grande torneo in programma dal 21 al 29 ...

