Addio super commissioni stile Haaland: in estate le nuove norme FIFA (Di sabato 14 maggio 2022) Niente più super commissioni in stile Haaland, con un tetto ai compensi e limitazioni anche in termini di rappresentanza dei giocatori. Il prossimo Consiglio della FIFA, previsto in estate, approverà infatti il nuovo Regolamento Agenti, che fa parte della riforma generale del calciomercato spinta dal presidente FIFA Gianni Infantino, partita ad esempio dalle norme sui L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 14 maggio 2022) Niente piùin, con un tetto ai compensi e limitazioni anche in termini di rappresentanza dei giocatori. Il prossimo Consiglio della, previsto in, approverà infatti il nuovo Regolamento Agenti, che fa parte della riforma generale del calciomercato spinta dal presidenteGianni Infantino, partita ad esempio dallesui L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Addio super commissioni stile Haaland: in estate le nuove norme FIFA: Niente più super commission… - SiiocaMilan : RT @CalcioFinanza: Addio super commissioni stile Haaland: in estate le nuove norme FIFA per gli agenti - CalcioFinanza : Addio super commissioni stile Haaland: in estate le nuove norme FIFA per gli agenti - infoitsport : Insigne saluta Napoli sul palco con Rocco Hunt, mega festa d’addio con 200 invitati e due super ospiti - Borderline_24 : #Polignano, addio a Mimmo Cosimo Modugno, gestore del 'Super mago del gelo' -