Abbiamo sprecato 1 miliardo in vaccini E li regaliamo all’Africa

C'è una cosa che mi fa impazzire. Con i soldi dei contribuenti abbiamo comprato 100 milioni di dosi di vaccino in eccesso durante la campagna vaccinale. Il costo? Un miliardo di euro. Tantissimi. E poco importa se l'economia traballa: noi buttiamo un miliardo di euro. Il problema è poi un altro. Che questi vaccini ormai non servono più. Sono troppi e rischiano pure di scadere. Inoltre, come detto da Maria Rita Gismondo, con le nuove varianti e sottovarianti di virus, ormai i "vecchi" prodotti di Pfizer e Moderna potrebbero non essere più utili. Quindi? Quindi sapete cosa facciamo noi con le dosi che ci sono rimaste in magazzino? Le prendiamo e le portiamo agli africani. E questa cosa mi sta anche bene eh: la solidarietà è ...

