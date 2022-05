Abbandona il cane nell'auto al sole e con i finestrini sigillati: denunciato (Di sabato 14 maggio 2022) Ha lasciato il cane chiuso in auto, sotto un sole cocente e con i finestrini chiusi. Per questo un ottantenne è stato denunciato dai carabinieri per abbandono di animali a Napoli.I militari del nucleo operativo Vomero sono... Leggi su today (Di sabato 14 maggio 2022) Ha lasciato ilchiuso in, sotto uncocente e con ichiusi. Per questo un ottantenne è statodai carabinieri per abbandono di animali a Napoli.I militari del nucleo operativo Vomero sono...

Debbyoder : RT @anaid1958: Non fate neanche girare simili stronzate perché c'è chi ci crede e poi abbandona il cane - Mariate48641882 : RT @anaid1958: Non fate neanche girare simili stronzate perché c'è chi ci crede e poi abbandona il cane - SorryNs : RT @anaid1958: Non fate neanche girare simili stronzate perché c'è chi ci crede e poi abbandona il cane - SandraCeradini : RT @anaid1958: Non fate neanche girare simili stronzate perché c'è chi ci crede e poi abbandona il cane - AseroGiovanna : RT @anaid1958: Non fate neanche girare simili stronzate perché c'è chi ci crede e poi abbandona il cane -