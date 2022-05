A Modica sventola la bandiera Plastic Free

Leggi su quotidianodiragusa

(Di sabato 14 maggio 2022)– Un’altrasul Palazzo di Città di. Grazie al percorso intrapreso dal Comune diin termini di sostenibilità #ambientale, si è riuscito a raggiungere un ulteriore importantissimo traguardo che vedere laa Palazzo San Domenico. Quest’importante riconoscimento è stato attribuito solo a tre comuni in Sicilia, mentre in tutta Italia solo cinquanta, hanno ottenuto questo riconoscimento che ci rende orgogliosi e motivati. Un altro tassello del percorso intrapreso dalla città nell’ottica del rispetto ambientale per il raggiungimento della #carbonneutrality (Città a impatto zero). Siamo orgogliosi di questo traguardo – commenta l’Assessore all’ambiente Pietro Lorefice ...