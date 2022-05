A Cutrone risponde Bonazzoli | Salernitana pareggia a Empoli Venezia in B

Advertising

EMPOLI - La Salernitana fa un altro piccolo passo verso la salvezza pareggiando 1 - 1 contro l'Empoli , gol die Bonazzoli, e salendo a 31 punti. Ora tocca al Genoa in casa del Napoli e al Cagliari contro l'Inter, due partite molto complicate che potrebbero giocare a favore dei granata. Per il Venezia ...Sul ribaltamento di fronte poicentra il palo. Al 60' Sepea Vicario, con una grande parata che nega il raddoppio ai toscani. Al 76' pareggia la Salernitana con una bellissima ...Bonazzoli risponde a Cutrone, finisce 1-1 Empoli-Salernitana. Il Venezia retrocede in Serie B. I Tifosi granata sperano nel Napoli. Allo Stadio Carlo Castellani finisce 1-1 tra Empoli e Salernitana.Dopo Cagliari altro pareggio che brucia per la Salernitana di Davide Nicola, che dopo la rimonta a firma di Bonazzoli, spreca il match-ball salvezza con Perotti, che sbaglia un calcio di ...