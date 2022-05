90 giorni per innamorarsi: che fine hanno fatto Ellie e Victor (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi che hanno lasciato il proprio paese per inseguire l’amore. Tra le coppie protagoniste ci sono Ellie Rose, proveniente da Seattle, e il colombiano Victor Mclean. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi! Come è finita tra Ellie e Victor Durante la terza stagione di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90per, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90perlontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi chelasciato il proprio paese per inseguire l’amore. Tra le coppie protagoniste ci sonoRose, proveniente da Seattle, e il colombianoMclean. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi! Come è finita traDurante la terza stagione di 90perlontano dagli Stati ...

Advertising

GiovaQuez : Letta (PD): 'Tutti eravamo convinti che sarebbero bastati pochi giorni per veder scappare il governo ucraino. Gli u… - Guillaumemp : #Donnarumma (AFP) : 'L'errore con il #Real ? Il gol non era valido. Se mi sento colpevole ? No, per niente. Sappiam… - rubio_chef : Spero vi tormenterà per il resto devi vostri giorni #Mentana #RuthDureghello @Open_gol @MassimGiannini @pinapic… - miia_2018 : RT @ChanceGardi: Bambino di 8 anni ricoverato due giorni dopo 2a la dose Pfizer per epatite. 'Disturbo della funzionalità epatica; Stato… - dearwonyj : ultimo ma non per importanza? vi ringrazio per aver condiviso con me i risultati del piccolo test! in questi giorni… -