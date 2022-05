13 Maggio 2022 – Ucraina armerà un altro milione di persone contro la Russia Israele | blitz della polizia durante i funerali della giornalista Shireen Attentato moschea Kabul | 7 morti Madrid e Lisbona | tetto preso elettricità

Leggi su api.follow

(Di sabato 14 maggio 2022) “La guerra durerà fino a quando noi non avremo abbastanza armi per rispondere in modo decisivo al nemico e riprenderci il nostro territorio per come era nel 1991. Abbiamo molte promesse ma ad oggi di armi non ne abbiamo abbastanza per poterci riprendere il Donbass“, ha detto la vicepremier Iryna Vereshchuk, ospite di Otto e mezzo. Che aggiunge “Non solo Putin ma tutto il popolo russo è responsabile delle atrocità che stanno commettendo i loro soldati sul nostro popolo“. lL’punta an