Ziberna si schiera dalla parte delle Penne Nere

Leggi su udine20

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il sindaco di Gorizia, Rodolfo, sinel meritopolemiche scaturite in seguito all’Adunata nazionale degli Alpini tenutasi a Rimini. “Anche nella vicendamolestie denunciate da alcune donne all’adunata di Rimini – commenta– gli Alpini hanno dimostrato il loro incrollabile e intoccabile valore morale: “Nel momento in cui saranno individuati i colpevoli saranno subito espulsi perché i valori degli alpini sono altri” hanno detto senza se e senza ma i vertici dell’associazione. Ma non è bastato a fermare chi oggi sta chiedendo di bloccare le adunate, a partire da quella di Udine dando vita a una campagna denigratoria senza precedenti verso una ...