Zelensky | «La sconfitta strategica della Russia è sotto gli occhi di tutti» – Il video

Nel suo ultimo videomessaggio pubblicato su Facebook il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto che la sconfitta strategica della Russia «è già ovvia per tutti nel mondo e anche per coloro che ancora hanno canali di comunicazione aperti con loro. Mosca non ha semplicemente il coraggio di ammetterlo. Sono codardi. E cercano di nascondere la verità con bombardamenti e colpi di artiglieria». Secondo Zelensky dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina le truppe russe «hanno distrutto 570 strutture sanitarie e 101 ospedali, è una cosa senza senso, è una barbarie. tutti gli ospedali distrutti dagli occupanti, tutte le scuole, tutte le università che hanno bombardato, tutte le case, i ponti, le aziende, ricostruiremo tutto».

