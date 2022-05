Zazzaroni: Mourinho vuole Dybala alla Roma (Di venerdì 13 maggio 2022) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive dell’abbozzo di trattativa tra la Roma e Dybala. Mourinho vuole il calciatore della Juventus che è in scadenza di contratto, i Friedkin però prima di imbarcarsi nell’operazione aspettano la certezza di giocare l’Europa League. Dybala stregato dall’Olimpico. Tra una chiamata diciamo informale e l’altra la più recente dalla sede all’Eur è di tre settimane fa – prende corpo, lentamente ma convintamente, l’operazione Roma-Dybala. Dopo aver sondato i mercati inglese e spagnolo (Arsenal, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Siviglia) e registrate le telefonate ad Antun (l’amico-agente di Dybala, ndr) di Beppe Marotta, che non si è mai spinto oltre ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, scrive dell’abbozzo di trattativa tra lail calciatore della Juventus che è in scadenza di contratto, i Friedkin però prima di imbarcarsi nell’operazione aspettano la certezza di giocare l’Europa League.stregato dall’Olimpico. Tra una chiamata diciamo informale e l’altra la più recente dsede all’Eur è di tre settimane fa – prende corpo, lentamente ma convintamente, l’operazione. Dopo aver sondato i mercati inglese e spagnolo (Arsenal, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Siviglia) e registrate le telefonate ad Antun (l’amico-agente di, ndr) di Beppe Marotta, che non si è mai spinto oltre ...

